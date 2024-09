Ufficiale La famiglia Friedkin raddoppia: dopo la Roma, l'annuncio dell'acquisto dell'Everton

La famiglia Friedkin raddoppia. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, infatti, i proprietari della Roma hanno chiuso l'acquisto di un club storico della Premier League come l'Everton. Questa la nota pubblicata pochi minuti fa dal sito ufficiale dei Toffees:

"Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo per i termini della vendita delle quote di maggioranza dell'Everton Football Club della Blue Heaven Holding. La transazione è soggetta all'approvazione normativa, incluse quelle della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority.

Un portavoce della Firedkin Group ha spiegato: "Siamo onorati di aver raggiunto un accordo per diventare i custodi di questo iconico club calcistico. Ora siamo concentrati sul ricevere le necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l'ora di portare stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock".