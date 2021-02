La finale di Coppa Italia a Roma il 19 maggio: UEFA pronta alla deroga per l'Olimpico

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta si giocherà all’Olimpico di Roma, non a San Siro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la FIGC ha infatti ottenuto ieri una sostanziale deroga dall’UEFA, ancora da formalizzare in maniera ufficiale: in vista dell’Europeo, di cui ospiterà la partita inaugurale l’11 giugno, l’impianto capitolino avrebbe dovuto essere messo a disposizione già dal 18 maggio. Da qui, l’ipotesi di far disputare la partita, in programma il 19, a Milano. L’UEFA avrebbe però detto sì alla richiesta di una deroga di un giorno per consentire di giocare la finale di Coppa Italia nella Capitale.