La Fiorentina e un tesoretto da quasi 50 milioni: dal portiere al centravanti, il punto in entrata

vedi letture

Sabiri, Arthur e Parisi sono già arrivati. Ma il mercato in entrata della Fiorentina non può dirsi certo concluso. Nelle prossime settimane, scrive la Gazzetta dello Sport, la società viola si muoverà anche per un portiere, un centrocampista di peso, un difensore e un nuovo centravanti, obiettivi raggiungibili grazie al tesoretto derivante dalle uscite.

In attesa di Amrabat

La cessione di Sofyan Amrabat porterà almeno 25 milioni di euro, col Manchester United che resta in prima fila. Ma la Fiorentina nelle ultime ore ha messo in cassa altri 22 milioni dagli addii di Igor (Brighton) e Terzic (Salisburgo), per un tesoretto che potrebbe toccare i 50 milioni di euro. Per l'attacco i nomi sono quelli di Nzola e Duvan Zapata, con Boulaye Dia che resta un profilo da non scartare. In porta tutti gli indizi portano verso Emil Audero della Samp, mentre in difesa occhi puntati su Sutalo della Dinamo Zagabria e Murillo del Corinthians. Chiusura col centrocampista: se si creassero le giuste condizioni, il nome preferito da società e allenatore è quello di Nico Dominguez del Bologna.