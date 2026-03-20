La Fiorentina guarda in Olanda: piace Mijnans dell'AZ, c'è anche un'altra italiana
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Fari in Olanda per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riferito da FirenzeViola, il club gigliato starebbe pensando a Sven Mijnans. Olandese, classe 2000, è un trequartista - ma può giocare anche come mezzala offensiva - attualmente legato all’AZ Alkmaar, con cui ha segnato 16 gol e realizzato 8 assist in 41 presenze stagionali.
Oltre alla Fiorentina, su Mijnans ci sarebbe anche il Bologna di Giovanni Sartori, che spesso ha pescato in Eredivisie e potrebbe affondare nuovamente il colpo.
La valutazione dell’AZ Alkmaar è di circa 15 milioni di euro: Mijnans (alto 190 centimetri e mancino di piede) ha un contatto con gli olandesi fino al 30 giugno 2028.
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