La Fiorentina guarda in Olanda: piace Mijnans dell'AZ, c'è anche un'altra italiana

Fari in Olanda per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riferito da FirenzeViola, il club gigliato starebbe pensando a Sven Mijnans. Olandese, classe 2000, è un trequartista - ma può giocare anche come mezzala offensiva - attualmente legato all’AZ Alkmaar, con cui ha segnato 16 gol e realizzato 8 assist in 41 presenze stagionali.

Oltre alla Fiorentina, su Mijnans ci sarebbe anche il Bologna di Giovanni Sartori, che spesso ha pescato in Eredivisie e potrebbe affondare nuovamente il colpo.

La valutazione dell’AZ Alkmaar è di circa 15 milioni di euro: Mijnans (alto 190 centimetri e mancino di piede) ha un contatto con gli olandesi fino al 30 giugno 2028.