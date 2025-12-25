Mijnans la prossima gemma dell'AZ in Italia dopo Koopmeiners, Beukema e Reijnders?

La prossima gemma che dall'AZ Alkmaar può trasferirsi in Serie A può essere Sven Mijnans. In quello che è un vero e proprio canale che ha regalato negli ultimi cinque anni affari incredibili alle formazioni italiane. Reijnders al Milan per 25 milioni, Koopmeiners all'Atalanta per 14, Gudmundsson al Genoa per meno di 2, Beukema al Bologna per poco più di 10 e Odgaard per 5 circa. L'ultimo in ordine di tempo è stato l'esterno Addai al Como per 14 milioni. Mijnans sarà il prossimo?

Un 10 che può giocare sull'esterno

Tatticamente il classe 2000 di Spijkenisse è un giocatore ben definito. Numero 10 vero, di grande fisico (è centonovanta centimetri d'altezza) con propensione anche a fare l'esterno d'attacco. Un calciatore che anche tatticamente va ben inquadrato: non per chi gioca col 3-5-2 ma lo stanno seguendo tante società, sia in Italia che all'estero, che adottano il centrocampista offensivo come vertice del rombo, come centrale della trequarti o come sottopunta atipico. I numeri in stagione sono straordinari: 10 reti in 28 partite, la media di uno ogni 223' giocati, altissima per uno nel suo ruolo. In molti in Serie A hanno già preso informazioni. Sarà il prossimo in arrivo dalla miniera AZ?

Gli affari dall'AZ Alkmaar alla Serie A dal 2021 a oggi

Jayden Addai al Como (14 milioni di euro)

Jens Odgaard al Bologna (5 milioni di euro)

Matthew Ryan alla Roma (gratuito)

Tijani Reijnders al Milan (25 milioni di euro)

Sam Beukema al Bologna (11 milioni di euro)

Jesper Karlsson al Bologna (11 milioni di euro)

Pantelis Hatzidiakos al Cagliari (3 milioni di euro)

Teun Koopmeniners all'Atalanta (14 milioni di euro)

Albert Gudmundsson al Genoa (2 milioni di euro)