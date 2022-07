La Fiorentina ha fissato la deadline per Milenkovic: 15 milioni entro il 6 agosto o resta

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Nikola Milenkovic e spiega che la Fiorentina si è data una deadline per cedere o tenere il serbo. Una settimana: tutto entro il 6 agosto, o sarà addio o resterà a Firenze. Vincenzo Italiano vuole garanzie sulla difesa già una settimana prima dell'inizio della stagione, a 15 milioni e non meno può partire ma solo e soltanto entro la data fissata.