La Fiorentina lavora ancora per Colpani, da trovare l'intesa con il Monza sulla formula

Conferme in merito all'interessamento della Fiorentina nei confronti di Andrea Colpani (25 anni, in foto), centrocampista nato nel 1999 che si è consacrato la scorsa stagione con la maglia del Monza (segnando 8 gol) ed è un vero e proprio pallino di mister Palladino.

Il classe 1999 dei brianzoli è una richiesta diretta del nuovo tecnico e il club viola sta provando ad accontentare i suoi desideri: già ieri si sono riaccesi i contatti con il club brianzolo, ma ancora le parti non si stanno incontrando. Il Monza vuole un trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina ci sta provando con un prestito che possa prevedere l'obbligo a determinate condizioni per una valutazione totale fra i 15 e i 18 milioni. Più o meno quello che era stato messo sul piatto per Zaniolo che, però, ha scelto l'Atalanta per potere giocare la Champions. Da capire se basterà, c'è anche la Lazio su Colpani.

Intanto nella giornata di domani, fa sapere Sky Sport, è previsto un incontro all'ora di pranzo tra le due società per riaggiornarsi sul tema Colpani e provare a dare una sensibile accelerata alla trattativa. Nei prossimi giorni i dirigenti viola poi, fa sapere sempre l'emittente satellitare, dovranno vedersi anche con gli omologhi dell'Udinese per Sandi Lovric.