La Fiorentina non ha una reazione sotto i fischi del Franchi: contro il Lecce è 0-1 all'intervallo

Piovono fischi copiosi all’intervallo della sfida tra Fiorentina, gara valida per la decima giornata di Serie A e che vede i salentini in vantaggio grazie al gol realizzato al 23’ da Medon Berisha. Per i viola è un incubo senza fine e la panchina di Pioli traballa più che mai. Buona prima frazione in quella della squadra ospite, che ha concesso pochissime azioni agli avversari e a colpito con precisione chirurgica, sfruttando proprio un errore dei viola in fase di impostazione.

Spronata da uno stadio indiavolato, la Fiorentina parte forte e trova il primo squillo già dopo un minuto con lo spunto di Fortini che scalda le mani di Falcone. Con il passare dei minuti però il Lecce prende coraggio, complice anche qualche errore in fase di costruzione dei viola. Il primo tiro degli ospiti arriva al quarto d’ora con la punizione di Berisha che colpisce la barriera e non sortisce alcun effetto. Il Lecce prende coraggio, inizia a entrare in partita e passa in vantaggio al 23’ sfruttando un bruttissimo pallone perso da Ndour sulla propria trequarti. La palla finisce a destra sui piedi di Tete Morente che con un cross preciso trova sul secondo palo Berisha, il quale buca indisturbato David De Gea.

La Fiorentina accusa il colpo, il Franchi inizia a rumoreggiare e nei ragazzi di Pioli iniziano a salire la paura e conseguentemente gli errori. Per rivedere i viola dalle parti di Falcone bisogna attendere fino al 37’, con un cross di Fortini che finisce sulla testa di Dzeko, il quale non riesce ad imprimere forza alla sfera. I padroni di casa hanno un’altra buona azione su corner al 42’ ma Ranieri sul secondo palo non riesce ad inquadrare la porta, leggermente disturbato dall’uscita di Falcone.