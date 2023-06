La Fiorentina non perde tempo: summit di mercato con Italiano. Joe Barone fa il punto

"Quando finiremo qua io, Pradè e Burdisso vedremo il mister per programmare". A dirlo, in un passaggio della conferenza di fine stagione andata in scena stamane, è stato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Un summit anticipato dal dirigente viola nel quale la portata principale sarà ovviamente il mercato, con il pieno coinvolgimento di Vincenzo Italiano: "Avremo delle richieste per vari giocatori che hanno interessi e lì valutiamo se ci vogliamo attivare o no - ha poi aggiunto -.

Vogliamo anche dire che quando arriva il mercato escono fuori cinquantamila nomi, ma chi andiamo a prendere è protetto per non avere prezzi che schizzino alle stelle. A volte la Fiorentina viene usata come strumento, viene accostata a cento giocatori. Vi assicuro che tanti dei nomi che stanno uscendo non li stiamo guardando o trattando".