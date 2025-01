La Fiorentina si tiene stretto De Gea. E vuol attivare l'opzione per il prolungamento

vedi letture

A Firenze David De Gea è rinato. Il portiere spagnolo classe 1990 è tornato ai livelli di qualche anno fa quando era considerato uno dei migliori al mondo. Con la Fiorentina che - sottolinea Tuttosport - vuole tenerselo stretto e intende attivare l’opzione per il prolungamento per un’altra stagione. Da non escludere che le parti possano anche definire un accordo più lungo con relativo ritocco dell’ingaggio. In fondo De Gea ha dimostrato di essere ancora un top e merita un riconoscimento adeguato, così da allontanare pericolose tentazioni estere. Diversi club stranieri, infatti, hanno già messo gli occhi addosso all’ex Manchester United, che però sembra felice di proseguire con la Fiorentina.

Futuro Folorunsho, il punto di TMW

Complice anche la defezione di Bove, la Fiorentina è in cerca di una pedina per assestare il centrocampo. Con un nome che nelle ultimissime ore ha superato la concorrenza rispetto alle altre piste: si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli. Il classe '98 è infatti il giocatore scelto dalla società viola, con la squadra azzurra - prossima avversaria in campionato dei viola di Palladino - l'intesa economica e sulla formula è ad un passo: prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni. Folorunsho fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze.