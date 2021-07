La frecciata di Tavecchio: "Jorginho? Peccato non sia stato preso in considerazione da Ventura..."

“L’Italia ci sta facendo sognare, manca l’ultimo ostacolo ma ciò che abbiamo ottenuto è già un risultato importante. Questa è una palestra, se manteniamo questo staff e organizzazione avremo delle soddisfazioni nel prossimo futuro - queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, su 1 Station Radio: "Immobile? Ciro giocherà la finale e segnerà. Dobbiamo sperare che Chiesa sia al meglio, sulla sua fascia è determinante. Inghilterra-Danimarca? Gli inglesi sono favoriti, è dura batterli in casa loro. Sono sulla cresta dell’onda, pochi infortuni e questo li favorisce. Eventuale finale Inghilterra-Italia? Una grande partita, che segnerà i punti della storia calcistica mondiale. Questa sfida darebbe un prestigio enorme all’Europeo. Noi siamo partiti bene, continuato meglio e dalla nostra abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, e, a questo punto, possiamo far paura a chiunque, siamo un problema per gli inglesi. Mancini? Intanto è sicuramente un uomo fortunato. Ha puntato sui giovani, ed ha avuto ragione. Insigne? Lorenzo si è consacrato definitivamente, è stato determinante per la Nazionale insieme a Jorginho. Peccato che non siano stati presi in considerazione nella precedente gestione. Donnarumma? Per dei nostri scherni lo perderemo, andrà nella squadra più titolata in Francia.