La Bild elogia l'Italia di Mancini: ecco le 6 cose dell'Italia di cui sono gelosi in Germania

Il successo dell'Italia sulla Svizzera, e più in generale il grande momento degli azzurri di Roberto Mancini, sta avendo grande risalto anche nel resto d'Europa. Come per esempio in Germania, dove la Bild dedica spazio e riconoscimenti alla nostra Nazionale. "6 cose dell'Italia di cui siamo gelosi", titola il pezzo del quotidiano tedesco, spiegando ciò in cui l'Italia è avanti rispetto alla Germania di Low.

1 - La mancata partecipazione a Russia 2018 è stata vissuta come un'occasione per sconvolgere tutto e ripartire alla grande

2 - Il ct Mancini ha riconquistato pienamente la fiducia di squadra e tifosi. Con un record di 29 risultati utili e le ultime 10 gare vinte senza subire gol

3 - L'Italia ha un modulo chiaro, un 4-3-3 dove tutti sanno cosa fare

4 - L'Italia, storicamente difensivista, piace perché segna tanto e segna gol belli. E il tridente Berardi-Immobile-Insigne è una meraviglia

5 - L'atteggiamento della squadra. Senza proclami, anche i giovani si esaltano

6 - Il paese sta dietro alla squadra e ama nuovamente la sua Nazionale