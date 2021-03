La Juve attacca ma non passa, il Benevento corre e tiene: 0-0 al 45'. Morata, che errore

Una buona Juventus, un ottimo Benevento. Nessuno abbastanza superiore da passare in vantaggio: il primo tempo della sfida tra i bianconeri di Pirlo e i giallorossi di Inzaghi finisce infatti 0-0. Nonostante qualche brivido sparso nei 45 minuti, e un ritmo decisamente alto. Dettato, soprattutto, dagli ospiti: anche se i pericoli maggiori li ha creati la Vecchia Signora, gli ospiti hanno impostato la gara su un atteggiamento molto aggressivo, sia nella copertura degli spazi che in fase offensiva. Per ora, l’idea regge: il risultato, a Torino, fa comodo soprattutto al Benevento. Ma c’è un altro tempo da giocare.

I PERICOLI: SUBITO RONALDO, MORATA SI MANGIA DUE GOL. DIETRO LA JUVE BALLA - Le occasioni, come detto: al netto di un pasticcio palla al piede nella propria retroguardia, è la Juve a segnalarsi con un destro a incrociare di Ronaldo, premiato nel pre-gara per i 770 gol in carriera, dopo pochi minuti. Altro brivido sannita al 22’, quando Danilo colpisce a botta sicura ma non trova la porta. La Juve, comunque, balla: De Ligt fatica su Gaich, a sinistra Bernardeschi è in difficoltà anche perché il Benevento spinge da quel lato. Da dove arriva il cross di Improta che alla mezz’ora per poco Ionita non manda in porta. Al 35’ rigore per la Juve per un tocco di Foulon col braccio: il VAR richiama Abisso, che corregge una decisione errata. Al 38’ gol annullato a Ronaldo: fuorigioco del portoghese sull’assist di Kulusevski. Morata si divora due gol: clamoroso quello al 37’, dopo la respinta di Montipò sulla conclusione aerea di De Ligt. Lo spagnolo spara in curva la miglior occasione dei suoi. Assedio finale della Juve (in maglia blu con numeri caratterizzati da messaggi di sensibilizzazione contro il razzismo), niente da fare per i padroni di casa: 0-0 all’intervallo.