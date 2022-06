La Juve "cancella" Dybala: il suo 10 sparisce dallo store ufficiale. Fa spazio a Pogba?

Fino al 30 giugno 2022, Paulo Dybala sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il futuro dell'argentino, però, non è a tinte bianconere, e da oggi anche i suoi appassionati non potranno - a meno di una personalizzazione molto mirata - ordinarne la maglia. Il 10 di Dybala è infatti "sparito" tra le opzioni a disposizione di chi, attraverso lo store ufficiale della Juve, vuole acquistare la maglia della prossima stagione. Si tratta sostanzialmente di un caso unico: per esempio, è ancora presente il 3 di Chiellini, così come il 9 di Morata (non riscattato, si vedrà se tornerà con altre formule) o il 7 di Vlahovic, che invece erediterà il numero dello spagnolo. Addio "anticipato" o semplicemente la necessità di fare spazio considerato che, con ottime probabilità, quel 10 finirà sulla schiena di Paul Pogba.