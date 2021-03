La Juve che verrà: dieci mosse per rilanciare un progetto in fase calante

Se non ora, quando? La Juventus ieri sera ha salutato la Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Come un anno fa, contro un avversario più che alla portata, la squadra campione d'Italia si conferma sempre più distante dalle top europee. Con l'aggravante che quest'anno con l'Inter a +10 vincere lo Scudetto sarà molto, molto complicato.

Sono lontani i tempi delle due finali perse in tre anni, ma anche dell'impresa al Bernabeu con tanto di beffa a tempo scaduto. Sono lontani gli anni in cui la Juventus se la giocava alla pari con tutte le squadre più forti d'Europa. Adesso in casa bianconera bisognerà analizzare con lucidità il progetto e capire limiti della rosa. Ripartire dalle risorse in rosa e soprattutto dai giovani. Soprattutto, non sbagliare più strategia in sede di calciomercato. Per cambiare rotta servirà prendere delle decisioni forti, serve capire che non è l'allenatore - tre negli ultimi tre anni - il problema di una Juve che si trascina da tempo ormai problemi strutturali.

Dalle 15.15 alle 19.45, con un focus ogni 30 minuti, TMW entrerà nel dettaglio di quella che è una rivoluzione a questo punto necessaria per ripartire. Chi dar via, chi a nostro giudizio trattenere. La Juventus deve davvero voltare pagina: se non ora, quando?