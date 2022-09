La Juve delude a Firenze. Sconcerti: "Come se il destino del mondo non la riguardasse più"

"Il passo lento della Juve". Questo il titolo del fondo di Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera, inerente al deludente pareggio della Juventus (1-1) sul campo della Fiorentina: "La Juve quasi non gioca a Firenze, poche volte passa la metà campo, Di Maria è sostituito a metà gara, Milik usa l’unica occasione. La Juve sembra staccarsi dal gruppo con andamento lento, da vecchio signore di campagna, come se il destino del mondo non la riguardasse più. E forse è così".