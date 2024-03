Ufficiale La Juve ha rinnovato il contratto del terzino 18enne Savio. Firma fino al 2026

vedi letture

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Juventus ha reso noto il rinnovo del contratto di un calciatore della sua squadra Primavera. "Federico Savio ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026: il giovane terzino classe 2005, convocato anche dalla Juventus Next Gen nell’ultimo match casalingo contro la Lucchese, è uno dei tanti giovani talenti protagonisti con la Juventus Primavera guidata da mister Paolo Montero", si legge nel comunicato.

Under 19 | Federico Savio firma con la Juventus fino al 2026 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) March 1, 2024

Cresciuto nel settore giovanile della società bianconero, Savio nella scorsa stagione fu girato in prestito alla Sampdoria. E' poi rientrato a Torino la scorsa estate e in questa stagione ha collezionato 21 presenze in campionato con l’under 19 e una in Coppa Italia Primavera, raccogliendo anche due gol e un assist".