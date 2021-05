La Juve spoilera il ritorno di Allegri: ecco quando Max raccontò del cavallo Minnesota

Il profilo del Minnesota come indizio, anzi decisamente di più, sul ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tweet del bianconero richiama una storica conferenza dell’allenatore livornese, dopo il successo sulla Roma che nel 2018 valse il suo quarto titolo alla guida dei bianconeri: “Vi dico una cosa, vi faccio un esempio di un mio caro amico, che fa l’allibratore. Io ho la passione per i cavalli, andai a giocare un cavallo: si chiamava Minnesota e gli dissi che volevo puntare su di lui. Mi rispose: è più facile che tu alleni in Serie A che vinca questo cavallo. Io giocai Minnesota. Vinse e sono arrivato ad allenare in Serie A”.