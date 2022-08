La Juve può cambiare le strategie in mediana: il club ascolta offerte per Zakaria e McKennie

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato a centrocampo dei bianconeri. La mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United potrebbe cambiare le strategie di mercato della Vecchia Signora, soprattutto in uscita: stando a quanto riportato dal giornale, i bianconeri aspetteranno altre offerte per il nazionale francese classe 1995, ma, qualora queste non dovessero arrivare, sarebbero pronti a valutare le richieste per i cartellini di Zakaria e McKennie, giocatori che non sono sul mercato, ma che sarebbero comunque appetiti da diversi club.