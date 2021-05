La Juve ritrova Chiesa nella sfida decisiva. All'andata fece piangere il Milan per la prima volta

Si rivede Federico Chiesa nella partita più importante. L'esterno offensivo fu protagonista assoluto nella partita d'andata, dove con una doppietta stese il Milan a San Siro facendo conoscere ai rossoneri la prima sconfitta in campionato, minando molte delle certezze che la squadra di Pioli aveva acquisito nel corso della stagione. Per Tuttomercatoweb l'ex Fiorentina fu meritevole di un 8 in pagella. Nell'ultimo impegno dei bianconeri, contro l'Udinese, Chiesa non fu convocato. Con la maglia bianconera al suo primo anno, il classe '97 ha raccolto 38 presenze in tutte le competizioni, segnando 12 reti.