La Juve si rifà il look in attacco? Ecco la pista italiana e quella estera. E Kean resterà

vedi letture

La nuova Juventus che si prepara a cambiare pelle nella struttura della rosa a disposizione di Allegri. Il tutto, a partire dall'attacco. Chiesa e Vlahovic - sottolinea infatti il Corriere dello Sport - sono in uscita. I tatticismi di mercato fanno sì che ufficialmente si parli di un’uscita e che saranno due solo se l’offerta sarà irrinunciabile. Formalmente le cose stanno così, nella sostanza la doppia cessione è assolutamente nelle idee per dare ad Allegri un attacco nuovo, che ruoti su Milik e su un partner di movimento.

E in entrata? La pista italiana. Milik e un attaccante di movimento. Ecco perché Rasmus Hojlund è diventato il profilo sugli scudi, con una valutazione dell’Atalanta di 45 milioni: un’operazione in cui il club bianconero proverebbe a inserire contropartite tecniche. Il danese ha 20 anni, siamo nel range delle operazioni di prospettiva alla Giuntoli, garantite da un anno di apprendistato in Italia che ha fruttato dieci gol stagionali.

La pista estera. Sull’agenda di Giuntoli poi c’è da un po’ il nome di Jonathan David, attaccante canadese, 58 gol nelle 136 partite giocate nelle ultime tre stagioni con il Lilla . Voleva portarlo al Napoli per il dopo Osimhen, la valutazione da 50 milioni dei francesi è importante e non prevede (in questo caso) eventuali contropartite. Resterà Moise Kean - conclude il Corriere dello Sport- e poi andrà riempita l’ultima casella.