La Juve torna a vincere, ma Pirlo ha 12 rimpianti: quanti punti persi, tra Crotone e Benevento

La vittoria sul Genoa rilancia la Juventus in ottica Champions, ma lo scudetto è un capitolo chiuso per i bianconeri. Anche a causa dei tanti passi falsi contro le piccole. Pagati caro: nello specifico, 12 punti, come evidenzia Tuttosport oggi in edicola. Considerati i pareggi contro Crotone, Benevento e Torino, nonché le sconfitte patite contro gli stessi sanniti e la Fiorentina, la squadra di Andrea Pirlo in queste cinque partite ha raccolto appena tre punti a fronte dei quindici possibili. Il distacco con l’Inter si spiega anche così.