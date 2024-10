La Juventus aspetta Milik ma guarda al mercato: Zirkzee e altri due attaccanti nel mirino

In casa Juventus resta di strettissima attualità la questione legata al vice Dusan Vlahovic. Al momento in rosa, complice le difficoltà di Arek Milik nel suo percorso riabilitativo, Thiago Motta non ha un vero e proprio sostituto del centravanti serbo: l'ex Napoli e OM ha giocato l'ultima partita ufficiale lo scorso giugno con la propria Nazionale, da quel momento il problema al menisco e la doppia operazione da cui non si è ancora ripreso.

Secondo Tuttosport i bianconeri stanno seguendo con attenzione il percorso del polacco, cercando di capire quando potrà essere nuovamente a disposizione. Se, come sembra, il suo rientro avverrà entro la fine del 2024 e quindi prima dell'inizio del calciomercato, ecco che dovrebbe essere proprio lui il vice Vlahovic. Altrimenti, se il ginocchio dovesse continuare a dare problemi, il dt Cristiano Giuntoli sarà costretto ad intervenire sul mercato.

In questo senso i profili graditi sono tanti, sia in Italia che all'estero: restando in Serie A, con un profilo quindi pronto all'uso, uno dei nomi è quello di Lorenzo Lucca dell'Udinese. Attenzione però anche a Joshua Zirkzee, attaccante che Motta conosce bene e che in estate è volato al Manchester United dove però fino ad ora sta faticando ad imporsi. Quindi Arnaud Kalimuendo, centravanti classe 2002 che sta ben facendo al Rennes.