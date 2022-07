La Juventus cerca una soluzione per Ramsey. E intanto la sua maglia sparisce dallo store

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport aggiorna sulla situazione di Aaron Ramsey, uno dei giocatori in uscita dalla Juventus. Il giocatore è tornato alla Continassa ma la società sta lavorando al suo addio, anche se al momento non ci sono offerte concrete per lui. La strada più percorribile sembra così ancora quella della risoluzione tramite buonuscita, il ragionamento adesso si è spostato sulle cifre: la Juventus non vorrebbe andare oltre i 2 milioni di euro, mentre il gallese per dire addio ne chiede 4 (a fronte di uno stipendio da 7 milioni netti). A conferma dell'addio praticamente scontato, c'è la questione maglia: la sua numero 8 è l'unica che non è acquistabile sullo store online della Juventus.