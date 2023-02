La Juventus ha già deciso: Denis Zakaria in estate sarà ceduto. Al Chelsea o a un altro club

La Juventus ha deciso: Denis Zakaria sarà ceduto in estate. Arrivato a Torino a gennaio 2022 per meno di 10 milioni di euro, il centrocampista svizzero ha salutato la Serie A la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, ma neanche al Chelsea è riuscito a trovare fiducia e minutaggio (appena nove presenze finora in questa stagione).

Che i Blues decidano di riscattarlo o meno, la Juve lo metterà sul mercato e proverà a realizzare un'importante plusvalenza grazie alla sua cessione.