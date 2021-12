La Juventus ha offerto Arthur all'Arsenal: attesa la risposta sull'ipotesi prestito

Secondo quanto riportato dal Daily Express, la Juventus starebbe cercando compratori per Arthur anche in Premier League. La società bianconera avrebbe proposto il regista brasiliano arrivato dal Barcellona in prestito all'Arsenal: il club londinese starebbe ancora riflettendo sull'idea e non avrebbe ancora dato comunicazioni definitive alla Juve.