La Juventus pagherà il prestito di Di Gregorio grazie a Szczesny. Che va al Barcellona

vedi letture

"Avrei voluto fare un altro anno in bianconero perché sentivo di poter dare ancora tanto. Ma dopo la Juventus non ero pronto per altre sfide. Anche se non sono d’accordo con la scelta del club non ho alcun rammarico verso Giuntoli. Rispetto la società, anche loro sono stati rispettosi nei miei confronti durante l’estate. Resterò un tifoso della Juve”. Le parole di Wojciech Szczesny dello scorso 4 settembre sembravano dare poco spazio all'immaginazione. D'altro canto lui non voleva essere un secondo e non vuole farlo nemmeno ora, dopo che il Barcellona sembra davvero a un passo dal portiere polacco. L'infortunio di ter Stegen è un terno al lotto, perché nessuno era pronto a dargli la porta di una big da titolare.

Szczesny aveva deciso di lasciare il calcio perché non c'era una sfida all'altezza. Meglio terminare in bellezza. E con una buonuscita super. Perché la Juventus ha speso moltissimo per terminare il suo contratto da 6,5 milioni di euro. Indiscrezioni parlano di un 90% dello stipendio, ma con quella clausola che poteva portare un minimo di indennizzo alla Juve in caso di ritorno sulle scene.

Szczesny non riceverà quattro milioni lordi sulla sua buonuscita, ancora corposissima. Un discreto risparmio per la Juventus che, di fatto, non pagherà il prestito di Di Gregorio risparmiando proprio sull'addio del portiere polacco.