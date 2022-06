La Juventus resta su Kostic dell'Eintracht: può prendere il ruolo di Rabiot da ala sinistra

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra a lungo sul nome di Filip Kostic e sul futuro dell'esterno serbo classe 1992. E' un nome caldo per il mercato italiano ma, secondo la Rosea, in particolar modo per la Juventus. La Juventus ha parlato con l'agente del giocatore e valuta un'operazione da 15-20 milioni di euro. Kostic, per i bianconeri, sarebbe il titolare a sinistra dove Allegri ha adattato a lungo Adrien Rabiot e dove si è creato un vuoto dopo l'involuzione di Alex Sandro e l'addio a zero di Federico Bernardeschi.