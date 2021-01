La Juventus rialza la testa: 3-2 dopo il primo tempo supplementare, gol in extremis di Rafia

È di Hamza Rafia il gol che consente alla Juventus di concludere sul 3-2 il primo tempo supplementare, in vantaggio sul Genoa di quel gol che basterebbe a evitare i rigori. Al 105’ il risultato a Torino vede i bianconeri avanti di una rete: complice l’ingresso di Cristiano Ronaldo, i padroni di casa si risvegliano e mettono sotto i rossoblù, rendendosi pericolosi in più di un’occasione. Due gran parate di Paleari, su Morata e Bonucci, più altre due palle gol piuttosto evidenti non bastano alla Vecchia Signora per domare un Grifone ormai sulle gambe. Quando sembra sfumare anche questo tempo, ecco la zampata di Rafia, che gonfia la rete dopo un cross di Morata da sinistra su azione avviata da Ronaldo.