La Juventus ricorda Manninger: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato un uomo dai valori rari"
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Il mondo del calcio è in lutto per la tragica morte di Alexander Manninger, l'ex portiere che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale vicino Salisburgo (ancora da chiarire la dinamica). Aveva 48 anni, con un passato anche in Serie A con le maglie di Fiorentina, Juventus, Bologna, Brescia, Torino e Siena.
Proprio la Juventus, una delle sue ex squadre, pochi minuti fa ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio social: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".
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