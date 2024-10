La Juventus riparte da Mbangula e Weah: contro la Lazio Motta rivoluziona i bianconeri

La Juventus è in emergenza. Il problema non è tanto tecnico, quanto dovuto agli infortuni, che priveranno Thiago Motta contro la Lazio di Gleison Bremer, che ha ormai finito la stagione, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao (squalificato) e probabilmente anche Teun Koopmeiners, ai box per la frattura di una costola. Le chance di rivedere l'ex Atalanta dopo la sosta passano dalla sopportazione del dolore, grazie a una protezione speciale in carbonio all'altezza della zona del problema, già testata in passato da Locatelli.

In porta giocherà salvo sorprese Di Gregorio, mentre in difesa saranno titolari Savona, Gatti e Kalulu, con Cambiaso che è in ballottaggio con Cabal, ma nettamente favorito. A centrocampo ancora panchina per Douglas Luiz, che non si sta inserendo nel migliore dei modi, che farà spazio a Locatelli e Thuram. Out pure McKennie. Sulla trequarti Yildiz agirà presumibilmente da fantasista, con Fagioli che cerca di insidiarlo, ma è dietro nelle gerarchie. A destro l'opzione più probabile è Weah dall'inizio, ma potrebbe agire alto anche Cambiaso o addirittura Adzic, segnalato in ripresa. A sinistra ci sarà Mbangula, davanti invece largo a Vlahovic, che non ha una vera e propria alternativa.

La probabile

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso (Cabal); Locatelli (Douglas Luiz), Thuram (McKennie); Weah (Cambiaso, Adzic), Yildiz (Fagioli), Mbangula; Vlahovic.