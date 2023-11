La Juventus sta seguendo la dieta Giuntoli, Inter più vicina. Gli stipendi della Signora

TMW vi porta alla scoperta degli stipendi in Serie A. Ormai da quest'estate la Juventus si è messa a dieta, economicamente e finanziariamente parlando, e il segnale che ha dato il via a tutto questo è l'arrivo in dirigenza di Giuntoli, la figura professionale che ha reso tanto grande quanto incredibilmente sostenibile - e costante nelle sue performance - il Napoli, fino alla summa dell'ultimo Scudetto vinto. "Sparito" dai primi posti lo stipendio di Pogba, posto al minimo federale di 33mila euro netti l'anno dopo la squalifica per doping, da tempo la Vecchia Signora e i suoi dirigenti lavorano per rimodulare alcuni accordi. Saliti gli ingaggi di Gatti e Locatelli, recenti rinnovi al pari di Fagioli per il quale la firma sul nuovo accordo è anche un segnale di fiducia umana da parte del club, scenderà quello di Rugani e l'intenzione del club sarebbe di fare lo stesso per Vlahovic, che ha un contratto a salire con i bianconeri e vede già la considerevole quota di 9 milioni di euro per la stagione 2024/25. L'altro più pagato della Juventus, Rabiot, è in scadenza dopo aver rinnovato di un anno l'estate scorsa: il francese sembra vivere un nuovo legame con i bianconeri di Torino, che sarebbero disposti a offrirgli la fascia da capitano perenne pur di tenerlo. Come per l'Inter, il look dell'elenco degli stipendi della Juventus racconta uno scheletro da top team, sono appena quattro i calciatori sotto al milione di euro netto annuo di ingaggio.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

JUVENTUS = 74,1 MILIONI DI EURO NETTI

Vlahovic 7 (2026)

Rabiot 7 (2024)

Szczesny 6,5 (2025)

Alex Sandro 6 (2024)

Bremer 5 (2027)

Chiesa 5 (2025)

Danilo 4 (2025)

Rugani 3,5 (2024)

Milik 3,5 (2026)

Locatelli 3,3 (2028)

Kean 3 (2025)

McKennie 2,5 (2025)

Arthur 2,5 (2026)*

Kostic 2,5 (2026)

Weah 2 (2028)

Bonucci 1,9 (2024)*

De Sciglio 1,5 (2025)

Perin 1,5 (2025)

Fagioli 1,5 (2028)

Gatti 1,4 (2028)

Cambiaso 1 (2027)

Miretti 1 (2027)

Iling-Junior 0,5 (2025)

Pinsoglio 0,3 (2025)

Nicolussi Caviglia 0,2 (2026)

Pogba 0,03 (2026)