La Juventus vuole Dybala al centro del progetto: fra 2 settimane l'incontro per il rinnovo

vedi letture

A prescindere da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus di Allegri ripartirà con Paulo Dybala al centro del progetto tattico bianconero. Per prima cosa la Juventus dovrà recuperare il rapporto con l'argentino ed in tal senso non può non essere tenuta in cosiderazione la questione rinnovo. La Joya attualmente è in vacanza a Miami, ma fra un paio di settimane secondo il Corriere dello Sport è previsto il confronto fra il giocatore, il suo entourage e Federico Cherubini. Dybala rientrerà a Torino fra il 10 e l'11 luglio, da lì ogni giorno potrebbe essere quello buono per il faccia a faccia. Con la Juventus che ha tutta l'intenzione di trovare l'intesa, non solo economica, per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022.