La Lazio aspetta Castellanos: niente forzature, ma punta il derby con la Roma

Altri esami ieri per Valentin Castellanos: l'argentino della Lazio ha effettuato nuovi accertamenti per provare ad avere un quadro più completo riguardo alle sue condizioni. La sua assenza si sente nella squadra di Baroni ed è arrivata proprio quando sembrava essersi messo alle spalle il lungo stop all'adduttore, ma ecco arrivare una distrazione muscolare al soleo. Taty era stato convocato simbolicamente nella sfida persa dai biancocelesti contro il Bologna al Dall'Ara, per stare con la squadra nonostante l'impossibilità a rientrare in quella sfida.

E ora? Taty punta il derby

Salvo sorprese, come riporta il Corriere dello Sport l'attaccante non sarà a disposizione di Baroni nemmeno contro Atalanta e Bodø/Glimt. "Con il derby imminente, sarebbe un rischio enorme velocizzare il ritorno", scrive il quotidiano, sottolineando poi il fatto che dopo aver scavallato l'andata dei quarti di Europa League la Lazio si giocherà moltissimo nel derby contro la Roma e nella successiva partita ancora contro i norvegesi. Da un lato la necessità di proseguire nella corsa in campionato, dall'altro quella di coltivare il sogno di un successo europeo. "Ci sono ancora due mesi prima della fine del campionato e un nuovo infortunio o recidiva avrebbe un peso estremamente importante", aveva spiegato qualche giorno fa il medico sociale Rodia.