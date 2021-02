La Lazio cade ancora: Immobile spreca, Mbaye e Sansone conducono il Bologna al successo

La Lazio comincia bene, ma dopo un calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile si smarrisce. E così il Bologna passa in vantaggio e ci resta fino alla fine della partita. I biancocelesti anche nella ripresa provano ad assediare l'area di rigore avversaria, ma i felsinei si fanno trovare sempre pronti in ripartenza ed è proprio da un contropiede che nasce la rete del 2-0. Finisce così, con un successo meritato per i ragazzi di Mihajlovic. Per i capitolini è il secondo k.o. nelle ultime tre gare i campionato, per i rossoblù il ritorno al successo dopo tre partite di stop.

Il primo tempo.. E' una prima frazione quasi tutta di marca rossoblù. L'inizio della Lazio è incoraggiante, perché le occasioni da gol non mancano. E, soprattutto, sullo 0-0 Immobile sbaglia incredibilmente un calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Skorupski. Poi, da quel momento, è quasi un assolo di marca bolognese. Dopo pochi minuti Mbaye trova la rete del vantaggio su una bella azione costruita dagli uomini di Mihajlovic, attenti a non concede nulla (o quasi) anche in fase difensiva.

La ripresa. Nel secondo tempo non cambia il copione. La Lazio prova a fare la partita, il Bologna si difende bene e riparte alla grande. Ed è proprio da un contropiede che dopo 20 minuti di ripresa i felsinei trovano il raddoppio grazie ad una bella azione costruita sulla fascia destra e finalizzata da Sansone. Eì il 2-0 che scoraggia gli avversari e, di fatto, chiude il match. I capitolini provano a reagire, ma non si rendono mai pericolosi. E il Bologna può esultare: un 2-0 che proietta gli uomini di Mihajlovic all'undicesimo posto e che frena la Lazio nella sua corsa verso la Champions League.