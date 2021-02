La Lazio di Lotito sfida il Bayern: "Ora siamo temuti. E trovo analogie tra noi e loro"

Lunga intervista a Sky Sport per Claudio Lotito, presidente della Lazio, dove ha parlato anche della gara di stasera contro il Bayern Monaco. "E' un segnale importante per la società e per i tifosi. Quando sono arrivato nel 2004 trovai una società in coma irreversibile, ora trovo delle analogie con il Bayern Monaco, sana economicamente e al culmine dei risultati sportivi. Ora siamo temuti, stiamo facendo un tragitto che mi auguro poterà altre soddisfazioni".

Su Immobile contro Lewandowski "Ho sempre creduto in lui, si è creato un rapporto particolare tra di noi, fuori da quello tra presidente e giocatore. E' uno dei motivi per cui organizzerà una grande manifestazione in una istituzione importante. Mi auguro che questa sera sia una partita all'insegna dei valori dello sport e mi auguro che Immobile meriti sul campo il raggiungimento della Scarpa d'Oro".