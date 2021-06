La Lazio di Sarri ripartirà anche dagli svincolati: tre obiettivi, il sogno è Jerome Boateng

vedi letture

In attesa dell'ufficialità della firma di Maurizio Sarri, la Lazio sta già iniziando a lavorare attivamente per assecondare quello che diventerà il suo nuovo allenatore. La Lazio dopo anni di 3-5-2 dovrà passare al 4-3-3 e per questo motivo per la squadra capitolina s'attende un mercato decisamente altisonante. Fatto anche di svincolati. Per la fascia destra, può arrivare Elseid Hysaj. E in scadenza col Napoli c'è anche un altro giocatore che interessa alla Lazio: Nikola Maksmovic. Per la difesa, però, il sogno è Jerome Boateng, difensore 32enne in scadenza col Bayern Monaco che condivide con Sarri lo stesso procuratore, Fali Ramadani.