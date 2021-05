tmw Lazio, blitz per Jerome Boateng: trattativa ben avviata

La Lazio piomba su Jerome Boateng. Il difensore si è liberato dal Bayern Monaco ed è vicino ai biancocelesti. Contatti in corso in queste ore e buone possibilità che si possa chiudere l’affare. In attesa che si chiuda per l’allenatore la Lazio si muove sul mercato. Boateng è ad un passo...