La Lazio ha l'accordo con Ronnow: resta da impostare la trattativa con l'Union Berlino

La Lazio ha recentemente trovato l'accordo con l'Almeria per la cessione di Maximiano e di conseguenza si sta muovendo sul mercato per trovare un secondo portiere da affiancare a Ivan Provedel. Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione di Sky Sport, il nome scelto è quello di Frederik Ronnow dell'Union Berlino. I biancocelesti stanno continuando a trattare per il danese, che ha già dato la sua disponibilità ad un trasferimento nella Capitale.

La situazione è ben definita: Lotito ha l'accordo con l'estremo difensore dell'Union Berlino, il cui contratto scadrà nel 2024 e non vuole rinnovare, ma manca quello con il club tedesco, che c'è da capire quanto chiederà per cederlo. La trattativa è da impostare, ma per Ronnow è già pronto un accordo triennale, quindi fino al 2026.