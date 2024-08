TMW La Lazio ha scelto Folorunsho, ma servono 12 milioni. Contratto da cinque anni

vedi letture

La Lazio ha scelto Michael Folorunsho per il proprio centrocampo. Con Carlos Alcaraz, ex Juventus, che viaggia verso il Flamengo, ecco che il centrocampista del Napoli è il primo - e forse unico - obiettivo per rinforzare la propria mediana. I contatti fra le parti ci sono già stati, ma ora si attende l'affondo decisivo da parte dei biancocelesti, formalizzando una proposta in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con una valutazione totale intorno ai 12 milioni di euro (a cui vanno aggiunti i bonus).

Per il giocatore è già pronto un contratto di cinque anni che andrebbe a scadere il 30 giugno del 2029, come quello che ha attualmente con gli azzurri. Solamente un mese fa era arrivato il rinnovo, con l'annuncio che era arrivato sui canali ufficiali social. "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato le prestazioni sportive di Michael Folorunsho fino al 30 giugno 2029". Il commento del centrocampista non si era fatto attendere. "Sono molto contento per il rinnovo, adesso parte una nuova avventura e devo cercare di riconfermarmi in una grande società".

Poi però era arrivato anche il giudizio di Antonio Conte, tecnico azzurro, che ha deciso di bocciarlo senza appello e, di fatto, lo ha messo sul mercato. L'Atalanta era a un passo dall'acquistarlo prima dell'infortunio di Gianluca Scamacca che ha fatto virare i nerazzurri sul profilo di Mateo Retegui.