La Lazio in uscita: Palombi verso le ex, Kiyine piace al Venezia. Ma è Correa il vero nodo

Quattro giocatori nuovi in ritiro (Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson e Romero), zero ufficialità. La Lazio ha già a disposizione il poker di acquisti estivi ma ancora non ne ha formalizzato neanche uno: prima infatti deve rientrare dentro i paletti dell'indice di liquidità, che al momento blocca il mercato di Tare e Lotito. Servono cessioni urgenti e anche di un certo spessore. Il nome più importante è in uscita è Correa, la cui valutazione di partenza era di 50 milioni: adesso, a fronte di 35, verrà venduto. Piace a Psg (scambio con Sarabia), Tottenham (25 milioni l'offerta di Paratici) e Arsenal, ma nessuno è riuscito a trovare l'accordo con la Lazio. Il paradosso è che il Tucu, fresco campione d'America con l'Argentina, piace molto anche a Sarri, che lo vedrebbe bene come ala sinistra nel tridente con Immobile e Felipe Anderson. Per questioni di bilancio e di volontà del giocatore, che ha chiesto due volte la cessione, il tecnico se ne dovrà fare una ragione.

Intanto il ds Tare lavora per chiudere due cessioni, anche se meno d'impatto di Correa. Si tratta di Kiyine e Palombi, rispettivamente reduci dai prestiti a Salerno (ha conquistato la promozione in A) e a Pisa (5 gol). Per il duttile centrocampista classe '97 si registra l'interessamento del Venezia: nei prossimi giorni sono previsti incontri per provare a chiudere l'operazione. Mentre per l'attaccante del '96 si è aperto lo scenario di un possibile ritorno: a Lecce, dove conquistò la Serie A nel 2018-'19, o alla Ternana, che riuscì a salvare in B nel 2016-'17.