La Lazio licenzia il falconiere Bernabè dopo le polemiche: "Interrotto ogni rapporto"

Juan Bernabè, il falconiere della Lazio, è stato licenziato dal club capitolino che non ha gradito immagini e video dell'uomo dopo essersi sottoposto ad un impianto di protesi peniena. L'uomo, operato lo scorso sabato a Roma, aveva pubblicato nelle ultime ore alcuni scatti sui propri canali social del post-operazione: immagini che hanno sorpreso i tifosi e suscitato roventi polemiche. Una condotta, quella di Bernabè, che non è andata giù al club biancoceleste che ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti del suo ormai ex tesserato.

La nota della Lazio: "La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento. La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto".