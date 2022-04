La Lazio rassicura sulle condizioni di salute di Raul Moro dopo il furto subito: "Sta bene"

Raul Moro sta bene. La notizia è arrivata dall'ufficio stampa della Lazio, poco prima della scoppiettante conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il giovane attaccante spagnolo ieri è stato derubato della sua auto sul Grande Raccordo Anulare mentre era in macchina in compagnia di suo papà. Successivamente, sono stati trasportati in codice giallo al Casilino. “Il ragazzo bene, prima della conferenza stampa di mister Sarri vogliamo rassicurare tutti sulle sue condizioni”, ha detto il direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino.