La Lazio sorride: l'ultimo tampone effettuato da Immobile ha dato esito negativo

Buone notizie per la Lazio, ma soprattutto per Ciro Immobile. Ad una settimana esatta dalla sua positività al Covid-19, infatti, l'ultimo tampone a cui si è sottoposto l'attaccante biancoceleste ha dato esito negativo. Immobile - che aveva saltato le ultime due gare della Lazio del 2021 contro Genoa e Venezia - adesso rifarà un altro tampone di sicurezza prima di riunirsi al gruppo per la ripresa degli allenamenti. In programma, il 6 gennaio, c'è la sfida contro l'Empoli.