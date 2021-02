La Lazio supera la prova di maturità: nel 2021 solo due squadre in Europa hanno fatto più punti

Per Inzaghi il Cagliari era "un esame per valutare la maturità della squadra". E la Lazio l'ha passato, il test, anche se non a pieni voti. Perché all'Olimpico contro Cagliari, fortemente arroccato in difesa con tutti gli effettivi sempre sotto la linea della palla, i biancocelesti non hanno brillato e hanno sofferto più del previsto. Ma alla fine, hanno ottenuto ciò più volevano: la vittoria, la sesta consecutiva in Serie A. E forse è quella che nell'economia del campionato pesa più di tutte, perché è arrivata nel turno in cui 'steccano' Atalanta, Napoli e Roma, raggiunta al 4° posto a 40 punti.

Dopo le difficoltà di inizio stagione, tra l'impegno in Champions e i vari casi di positività al Covid, ora la Lazio è tornata. Di dubbi ce ne sono pochi, sopratutto dopo l'1-0 non spumeggiante col Cagliari. Perché se è vero che la manovra ieri non è stata fluida e la qualità è venuta meno (su un campo dove il giorno prima aveva giocato il rugby e aveva assorbito una giornata di pioggia), è altrettanto da sottolineare la caparbietà, la determinazione e il cinismo della Banda Inzaghi, che rispetto al passato ha imparato a vincere anche quando non va a mille. Gli astri, sopra Formello, sembrano essersi di nuovo allineati. Dopo qualche tempesta, è tornato il sereno. Lotito ha pagato in anticipo gli stipendi per i prossimi due mesi alla squadra, che inevitabilmente ha apprezzato il gesto. Inoltre, è prossimo il rinnovo di Inzaghi, per chiudere una telenovela lunga ormai un anno e dare un forte segnale di continuità al progetto. Che sembrava sgretolarsi, a inizio stagione, invece adesso è più solido che mai. E la Lazio ha ripreso a volare, conquistato nel 2021 più punti di tutti in campionato (19): in Europa solo Manchester City (24) e Monaco (21) hanno fatto meglio.