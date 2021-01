La Lazio vince ancora. Inzaghi: "Ottimo approccio, onorati i 121 anni del club"

Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro il Parma. "I ragazzi hanno approcciato bene la partita, forse avrebbero dovuto essere più cattivi in zona gol. Era una partita-trappola, dopo aver sbloccato la partita abbiamo gestito bene la vittoria. Abbiamo onorato il 121° compleanno del club, volevamo dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina. Questo successo ci regala autostima e fiducia per il futuro, a partire dal derby di venerdì. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi, cercheremo di prepararlo al meglio. Mentalmente ci arriviamo bene, sappiamo che troveremo una squadra in salute e quanto è importante questa partita per tutti noi".