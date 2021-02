La LuLa detta legge: Lukaku e Lautaro Martinez si sono scambiati 6 assist in questa stagione

Assist di Lukaku, gol di Lautaro Martinez. E viceversa. La LuLa funziona, i due attaccanti si sono scambiati sei assist in questa serie A, almeno due in più di ogni altra coppia di giocatore in questo campionato.