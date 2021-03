La madre di Cristiano Ronaldo: "Il piccolo Cristiano jr mi ha tirato su dalla malattia"

A un anno dal grave malore che il 3 marzo 2020 la colpì, Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, racconta come ha fatto a trovare la forza per rialzarsi: "L'ho fatto per i miei figli, per Cristianinho, figlio maggiore di Cristiano. Il piccolo ha chiesto a suo padre di vedermi in ospedale anche nello stato in cui ero, perché sapeva che il suo abbraccio era una delle cose di cui avevo più bisogno per uscire da lì. Mi sono resa conta che, dopotutto, ero appena sopravvissuta a qualcosa di molto forte e per i miei figli e nipoti avrei dovuto essere forte e tornare a essere ciò che ero. Ho iniziato un percorso di lotta, lacrime, dubbi, giorni e giorni lenti, sono riuscita a salire e scendere le scale, guidare, parlare, muovere il lato sinistro che era rimasto in un primo tempo paralizzato. Non è successo dall'oggi al domani, sto ancora recuperando, ma grazie a Dio sono sulla buona strada", le sue parole riportate da Tuttosport.