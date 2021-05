Un regalo per la mamma di CR7: Pedro Porro le invia la maglia dello Sporting autografata

Un regalo speciale per una tifosa speciale. Pedro Porro, terzino destro dello Sporting campione di Portogallo, ha inviato una sua maglia autografata alla mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Un regalo graditissimo, come ha scritto la sorella del fenomeno portoghese, Elma Aveiro, su una storia Instagram. "Come mi avevi promesso. Mia madre è felicissima. Grazie mille per il tuo affetto, ti auguro il meglio".