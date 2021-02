"La nostra peggior partita". Rivedi le parole di Pioli dopo il ko con lo Spezia

vedi letture

"Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. Sicuramente è stata la nostra peggior partita e la nostra prima vera sconfitta perché abbiamo meritato di perdere non giocando alla nostra altezza". Amareggiato e sincero il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta dei rossoneri sul campo dello Spezia. "Secondo me la poca qualità e il poco ritmo messo in campo da noi che ci hanno messo in difficoltà. Poi va dato merito ai nostri avversari che hanno fatto meglio di noi. Difficile dare spiegazioni. Chi ha visto i nostri allenamenti in settimana, nessuno avrebbe potuto immaginare una prestazione del genere. È stata una serata no, storta in tutto e per tutto. Dobbiamo archiviarla e pensare a rimettere in campo prestazioni all'altezza delle nostre qualità".

Rivedi il video con le parole di Pioli!